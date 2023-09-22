В выходные в Белгородской области сохранится летняя температура до+27 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам белгородских синоптиков, в выходные дни на территории региона сохранится по-летнему теплая и сухая погода. Можно смело отправляться на природу или заняться активными видами отдыха на свежем воздухе. Главное, не пренебрегать правилами пожарной безопасности и безопасности на воде.

Так в субботу, 23 сентября, по области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днем потеплеет до 22-27 градусов. Небольшой юго-восточный ветер ночью 2-7 метров в секунду, днем порывы до 13 м/с.

В воскресенье также ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха составит 9-14 градусов тепла, днем +22…+27 градусов.

В областном центре 23 сентября ночью +11…+13 градусов, днем воздух прогреется до 25-27 градусов. В воскресенье, 24 сентября, ночью 12-14 тепла, днем прогнозируют от 25 до 27 тепла.