Диспансеризацию и профосмотр планируют пройти более 900 тысяч белгородцев

Фото: @belregion_ru.

В этом году в рамках диспансеризации и профилактических осмотров проверить свое здоровье планируют более 900 тысяч жителей Белгородской области. При этом обследование проходит как в медицинских учреждениях, так и по месту работы белгородцев. Уже больше полумиллиона прошли обследование.

Глава регионального Минздрава Андрей Иконников отметил, что «при проведении диспансеризации выявляются те заболевания, которые имеют скрытое течение, онкологические заболевания на ранних стадиях, а также факторы риска различных заболеваний. Профосмотры и диспансеризация направлены на то, чтобы своевременно их выявить и начать лечение».

Так, из числа уже прошедших обследование, хронические инфекционные заболевания выявлены у 5% белгородцев. Медики обращают внимание на основные факторы риска, способствующие этому: курение табака, употребление алкоголя, низкая физическая активность, нерациональное питание и другие.