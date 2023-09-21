В Белгородской области потеплеет до +28 градусов 22 сентября 2023

Ветер юго-восточный, ночью 2-7 м/с, днем 8-13 м/с. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным региональных синоптиков, завтра, 22 сентября на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, ночью 2-7 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днем от +23 до +28 градусов. В Белгороде ночью 11-13 градусов выше ноля, днем от +24 до +26 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает белгородцев не сжигать траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. В условиях теплой погоды огонь распространяется с огромной скоростью на большие площади, из-за чего процесс горения может стать неконтролируемым.

В случае происшествия, звоните по телефону Службы спасения «112» или «101». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722)39-99-99.