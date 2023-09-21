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НовостиОбщество21 сентября 2023 14:42

Белгородка планирует собрать до 400 тонн яблок

Уборка урожая началась раньше обычного
Алексей СЕРГУНИН

Сады Анны Неброй в Краснояружском районе занимают площадь в 30 гектаров. В прошлом году предпринимательница получила грант, на который приобрела сельскохозяйственную технику и оборудование для ухода за садом, позволившее увеличить производство плодовой продукции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В хозяйстве выращивают более десяти сортов яблок осенних и позднезимних сортов. Уборка урожая в этом сезоне началась раньше обычного. Сейчас идёт активный сбор полюбившегося потребителям сорта «Гала». Для ручного сбора урожая фермер приглашает сезонных работников. В данный момент в садах трудятся порядка десяти человек. Завершить сбор яблок в садах интенсивного типа собираются к концу осени.