Белгородское село Новую Таволжанку обстреляли ВСУ 21 сентября 2023

Сегодня, 21 сентября, под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Один из снарядов прилетел на территорию одного из предприятий. Осколками снарядов посекло один автомобиль. Подворовой обход территории продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородское село Вязовое подверглось атаке со стороны Украины. Из мирных жителей никто не пострадал. Но есть прямое попадание снаряда в частный жилой дом - выбиты окна, повреждены фасад и крыша. Также повреждены линии газо- и электроснабжения.