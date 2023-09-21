В Белгородской области автоледи на «Киа» сбила 14-летнюю девочку

По предварительным данным, вчера, 20 сентября, в 19:00 в районе дома № 1а по улице Болховской в селе Стрелецком 35-летняя женщина, управляя «Киа», при повороте не уступила дорогу и столкнулась с питбайком под управлением 14-летней девушки. В результате ДТП подросток с полученными травмами была госпитализирована.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, три человека пострадали в столкновении четырех машин в Белгородской области. ДТП произошло в Старом Осколе. 74-летний водитель «Ниссана» не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди «Фордом» под управлением 61-летнего мужчины, который столкнулся с «Ладой» под управлением 43-летнего водителя, совершившего в результате столкновение с «Тойотой» под управлением 61-летней женщины.