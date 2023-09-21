Белгородское село Вязовое подверглось атаке со стороны Украины 21 сентября 2023

Сегодня, 21 сентября, под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Из мирных жителей никто не пострадал. Но есть прямое попадание снаряда в частный жилой дом - выбиты окна, повреждены фасад и крыша. Также повреждены линии газо- и электроснабжения.

По словам Вячеслава Владимировича, под частичное отключение попадают абонента сел Репяховка и Вязовое. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий.