Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 сентября 2023 10:03

Белгородское село Вязовое подверглось атаке со стороны Украины 21 сентября 2023

Поврежден частный дом
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 21 сентября, под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Из мирных жителей никто не пострадал. Но есть прямое попадание снаряда в частный жилой дом - выбиты окна, повреждены фасад и крыша. Также повреждены линии газо- и электроснабжения.

По словам Вячеслава Владимировича, под частичное отключение попадают абонента сел Репяховка и Вязовое. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий.