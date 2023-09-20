Белгородка не смогла заехать во двор и повредила мешавшую ей иномарку

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Жительница Белгорода умышленно повредила чужой автомобиль, потому что он помешал ей въехать во двор. Полиция установила личность злоумышленницы и задержала ее. Подозреваемая – 48-летняя жительница областного центра.

Предварительно установлено, что женщина не смогла заехать во двор из-за автомобиля. Разозлившись, белгородка подошла к мешавшей ей иномарке и ударила кулаком по двери. Сумма причиненного ущерба составила около 8500 рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что в отношении белгородки возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений. Санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы.