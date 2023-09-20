Губернатор прокомментировал петицию белгородцев об улучшении систем оповещения.

Петицию создала жительница Шебекинского округ. В ней женщина просит региона усовершенствовать систему оповещения и сообщать с помощью сирены не только об обстрелах, но и заходах ДРГ, чтобы жители узнавали об этом не через соцсети. Петицию подписали больше 25 тысяч жителей региона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отреагировал на петицию. Глава региона согласился с петицией и рассказал, что вопросу модернизации систем оповещения в области уделяется постоянное внимание. А после установки нового оборудования будут проведены дополнительные учения.

- Регулярно проводим тренировки системы оповещения. В этом году большой объем был приобретен в рамках системы оповещения муниципалитетов. Закупки еще продолжаются. Например, в Валуйском округе в разы увеличены системы оповещения. Тоже понятно, ситуация крайне напряженная, - прокомментировал Гладков.