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НовостиОбщество20 сентября 2023 8:37

Губернатор прокомментировал петицию белгородцев об улучшении систем оповещения

Петицию подписали больше 25 тысяч жителей региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Губернатор прокомментировал петицию белгородцев об улучшении систем оповещения.

Губернатор прокомментировал петицию белгородцев об улучшении систем оповещения.

Петицию создала жительница Шебекинского округ. В ней женщина просит региона усовершенствовать систему оповещения и сообщать с помощью сирены не только об обстрелах, но и заходах ДРГ, чтобы жители узнавали об этом не через соцсети. Петицию подписали больше 25 тысяч жителей региона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отреагировал на петицию. Глава региона согласился с петицией и рассказал, что вопросу модернизации систем оповещения в области уделяется постоянное внимание. А после установки нового оборудования будут проведены дополнительные учения.

- Регулярно проводим тренировки системы оповещения. В этом году большой объем был приобретен в рамках системы оповещения муниципалитетов. Закупки еще продолжаются. Например, в Валуйском округе в разы увеличены системы оповещения. Тоже понятно, ситуация крайне напряженная, - прокомментировал Гладков.