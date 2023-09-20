В Белгороде открылась выставка, посвященная Расулу Гамзатову

Фото: пресс-служба НИУ БелГУ.

Над проектом совместно работали представители Белгородского художественного музея и Белгородского госуниверситета. Первое знакомство белгородцев с экспозиций состоялось именно в стенах вуза, а далее она отправится в другие учреждения образования и культуры Белгородчины.

Выставка иллюстраций «Поэт горного края» включает 20 уникальных работ четырех художников. Все они отражают главные мотивы творчества Расула Гамзатова, народный колорит Дагестана, его традиции и обычаи. На церемонии открытия звучали и стихи поэта, литературное наследие которого широко известно во всем мире. Расул Гамзатович писал исключительно на аварском языке, а потому с особым трепетом относился к переводчикам своих стихов, считая их соавторами и проводниками к сердцам читателей.

Организаторы выставки выразили уверенность, что знакомство с творчеством Гамзатова и художников, им вдохновленных, найдет положительный отклик в сердцах людей, а любители поэзии обязательно откроют для себя что-то новое.

К слову, наш художественный музей связывают тесные отношения с коллегами из Дагестанского музея изобразительных искусств, который возглавляет дочь поэта Салихат Гамзатова.