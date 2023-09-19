В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа 19 сентября 2023

Сегодня, 19 сентября, в Шебекинском городском округе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, система ПВО сбила три воздушные цели на подлете к Шебекино в Белгородской области. Была повреждена линия электропередачи. Тем временем, под Белгородом сбили беспилотник.