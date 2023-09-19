В Белгороде на бульваре Первого салюта начали высаживать розы

Засадить бульвар Первого салюта розами мэра Белгорода Валентина Демидова попросили жители Харьковской горы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Общая площадь озеленения составит около 930 квадратных метров. На клумбах запланировано высадить 3 720 роз. Они порадуют белгородцев своим великолепным цветением уже летом 2024 года. В планах Белгорблагоустройства высадка на этом участке следующей весной еще 3 180 вербен и более 2 000 кустов лаванды.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородцы смогут создавать именные рощи и высаживать именные деревья. Проект запустят в 2024 году.