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НовостиОбщество19 сентября 2023 15:00

В Белгороде на бульваре Первого салюта начали высаживать розы

Власти откликнулись на пожелание жителей
Алексей СЕРГУНИН

Засадить бульвар Первого салюта розами мэра Белгорода Валентина Демидова попросили жители Харьковской горы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Общая площадь озеленения составит около 930 квадратных метров. На клумбах запланировано высадить 3 720 роз. Они порадуют белгородцев своим великолепным цветением уже летом 2024 года. В планах Белгорблагоустройства высадка на этом участке следующей весной еще 3 180 вербен и более 2 000 кустов лаванды.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородцы смогут создавать именные рощи и высаживать именные деревья. Проект запустят в 2024 году.