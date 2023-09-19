Белгородские студенты напишут всероссийские проверочные работы

Всероссийские проверочные работы по профильным предметам будут проходить до 7 октября. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Участие в тестировании примут студенты очной формы обучения, поступившие на базе основного общего образования. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. К их числу относятся учащиеся первых курсов, а также студенты, завершившие освоение общеобразовательных предметов в предыдущем учебном году (второй или третий курс).

Во Всероссийских проверочных работах (ВПР) примут участие все образовательные организации региона, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования, кроме специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

Студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, напишут ВПР по профильным предметам, выбранным образовательной организацией из числа следующих: русский язык, математика, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика.

Также им нужно будет выполнить единую проверочную работу по социально-гуманитарным предметам с заданиями по истории, географии, обществознанию и ОБЖ. Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, напишут только одну проверочную работу по социально-гуманитарным предметам.

Всероссийские проверочные работы по профильным предметам будут проходить до 7 октября согласно индивидуальному графику образовательных организаций. Каждый участник получит индивидуальный комплект проверочной работы с оценкой метапредметных результатов обучения.

ВПР по каждому учебному предмету для каждого курса образовательной организации проводится в один день. Тестирование по иностранным языкам выполняется только на компьютерах, так же как и часть заданий по информатике.