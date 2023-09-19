Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 сентября 2023 14:00

Белгородские студенты напишут всероссийские проверочные работы

Они затронут более 19 тысяч человек из 45 колледжей и техникумов
Алексей СЕРГУНИН
Всероссийские проверочные работы по профильным предметам будут проходить до 7 октября.

Всероссийские проверочные работы по профильным предметам будут проходить до 7 октября.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Участие в тестировании примут студенты очной формы обучения, поступившие на базе основного общего образования. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. К их числу относятся учащиеся первых курсов, а также студенты, завершившие освоение общеобразовательных предметов в предыдущем учебном году (второй или третий курс).

Во Всероссийских проверочных работах (ВПР) примут участие все образовательные организации региона, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования, кроме специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

Студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, напишут ВПР по профильным предметам, выбранным образовательной организацией из числа следующих: русский язык, математика, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика.

Также им нужно будет выполнить единую проверочную работу по социально-гуманитарным предметам с заданиями по истории, географии, обществознанию и ОБЖ. Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, напишут только одну проверочную работу по социально-гуманитарным предметам.

Всероссийские проверочные работы по профильным предметам будут проходить до 7 октября согласно индивидуальному графику образовательных организаций. Каждый участник получит индивидуальный комплект проверочной работы с оценкой метапредметных результатов обучения.

ВПР по каждому учебному предмету для каждого курса образовательной организации проводится в один день. Тестирование по иностранным языкам выполняется только на компьютерах, так же как и часть заданий по информатике.