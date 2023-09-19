На белгородца, задевшего битой девушку в баре, завели уголовное дело

В отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратилась 19-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Она сообщила, что неизвестный ударил ее битой.

Участковый установил личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Белгородского района. По предварительным данным, между двумя компаниями, отдыхающими в одном из баров областного центра, произошел конфликт. Выяснять отношения молодые люди вышли на улицу. Словесная перепалка вскоре переросла в потасовку. Подозреваемый взял биту стал размахивать ею и задел девушку по ноге. В соответствии с ч.2 ст.213 УК РФ (Хулиганство) злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.