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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 13:05

На белгородца, задевшего битой девушку в баре, завели уголовное дело

Ему «светит» до семи лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратилась 19-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Она сообщила, что неизвестный ударил ее битой.

Участковый установил личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Белгородского района. По предварительным данным, между двумя компаниями, отдыхающими в одном из баров областного центра, произошел конфликт. Выяснять отношения молодые люди вышли на улицу. Словесная перепалка вскоре переросла в потасовку. Подозреваемый взял биту стал размахивать ею и задел девушку по ноге. В соответствии с ч.2 ст.213 УК РФ (Хулиганство) злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.