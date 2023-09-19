Три человека пострадали в столкновении четырех машин в Белгородской области

Вчера, 18 сентября, около 12:50 в районе дома № 55 по улице Комсомольской произошло ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

По предварительным данным, 74-летний водитель «Ниссана» не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди «Фордом» под управлением 61-летнего мужчины, который столкнулся с «Ладой» под управлением 43-летнего водителя, совершившего в результате столкновение с «Тойотой» под управлением 61-летней женщины.

В ДТП пострадали три человека. Травмы получили 66-летняя и 55-летняя пассажирки «Форда», а также 43-летняя пассажирка «Лады».