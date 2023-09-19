В Белгородской области отремонтировали дорогу, на которую давно жаловались местные жители

О завершении работ по капитальному ремонту муниципальных дорог сегодня, 19 сентября, в утреннем обращении в соцсетях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Дорога между сёлами Сажное и Шахово соединяет Прохоровский район и Яковлевский округ. Ее протяженность три километра, ремонт завершён. Её не ремонтировали последние 15 лет. Было достаточно много жалоб, надеюсь, что жители уже увидели изменения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области отремонтировали дорогу Старый Оскол – Губкин. 30 км дорожного полотна привели в нормативное состояние.