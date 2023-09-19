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НовостиОбщество19 сентября 2023 9:07

Глава Шебекинского горокруга Белгородчины объяснил ошибочный запуск сирены

Снаряд приземлился за пределами жилой застройки
Алексей СЕРГУНИН

Жители Шебекино попросили главу округа Владимира Жданова пояснить, почему запуск сирены 17 сентября назвали ошибочным, если прилет действительно был.

- Запуск системы оповещения был на территории всего города Шебекино, а прилет был, но за пределами жилой застройки. Угрозы в момент запуска сирены не было, тем более, в районах города, которые находятся в стороне, - отметил чиновник.

Глава Шебекинского горокруга уверен что, если сирену включать по каждому случаю, то со временем жители начнут ее игнорировать.

- Запуск сирены - крайняя мера оповещения населения.