Глава Шебекинского горокруга Белгородчины объяснил ошибочный запуск сирены

Жители Шебекино попросили главу округа Владимира Жданова пояснить, почему запуск сирены 17 сентября назвали ошибочным, если прилет действительно был.

- Запуск системы оповещения был на территории всего города Шебекино, а прилет был, но за пределами жилой застройки. Угрозы в момент запуска сирены не было, тем более, в районах города, которые находятся в стороне, - отметил чиновник.

Глава Шебекинского горокруга уверен что, если сирену включать по каждому случаю, то со временем жители начнут ее игнорировать.

- Запуск сирены - крайняя мера оповещения населения.