В белгородских поликлиниках в начале октября появится вакцина от кори и краснухи

Жительница Белгородской области поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, когда в поликлиниках появится вакцина от кори, краснухи и эпидпаротита. По словам женщины, ребёнка необходимо привить, а вакцину даже невозможно купить самостоятельно.

Накануне, 18 сентября, в традиционном вечернем эфире Вячеслав Гладков сообщил, регион ждtт поставок из федеральных министерств.

- Она должна быть в конце сентября - начале октября. Если есть острая необходимость, конечно, вопрос решим, министр здравоохранения на вас выйдет.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 382 тысячи доз вакцины от гриппа поступили в Белгородскую область. Сделать прививку можно в поликлиниках.