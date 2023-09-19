Школьники Ивнянского района Белгородской области пишут письма участникам СВО

Школьники уверены, что каждое письмо дойдет до героя, и каждый боец вернется с этим письмом обратно домой, целым и невредимым. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Отправлять военнослужащим письма, рисунки и дружеские открытки с добрыми пожеланиями у мальчишек и девчонок Ивнянского района Белгородской области стало доброй традицией. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

- Мы верим, что письма поднимут боевой дух наших героев, будут согревать в трудные моменты, а также укрепят веру в то, что все не зря, что им есть, кого защищать и оберегать. Для тех, кто сохраняет для нас нашу Родину и свободу, мы находим много слов поддержки и благодарности за мирное небо, за возможность спокойно жить и учиться, за мужество и стойкость, – говорят ребята.

Школьники уверены, что каждое письмо дойдет до героя, и каждый боец вернется с этим письмом обратно домой, целым и невредимым. Ребята уже отправили свыше одной тысячи посланий.