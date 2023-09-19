Белгородцы считают абсурдным дежурство учителей у дорог рядом со школами

Жительница Белгородской области обратилась к министру образования. Она спросила, почему учителей заставляют на протяжении часа дежурить перед уроками у дорог.

- Вместо того чтобы находиться в классе с учениками, готовиться к уроку, что-то обсуждать с детьми, учитель стоит на холоде возле светофора почти час. А кто отвечает за безопасность детей, которые находятся все это время в классе без учителя? – вопрошает наша землячка.

Обеспокоенная белгородка попросила вернуть учителей в школу и предложила, чтобы за дорогами следили участники народной дружины.

Но министр образования Андрей Милехин сообщил, что дежурство учителей на пешеходных переходах рядом со школами организовано, чтобы предотвратить аварии с участием детей. По мнению чиновника, такие меры необходимы, поскольку дети долгое время находились на дистанционном обучении.

Напомним, что дежурство педагогов, сотрудников минобразования, управлений образований муниципалитетов на пешеходных переходах вблизи школ перед началом и после окончания занятий поручил организовать губернатор Вячеслав Гладков. Такие меры будут действовать до 1 октября этого года.