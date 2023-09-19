В Белгородской области начались занятия в Высшей школе медицины

В старооскольской окружной больнице Луки Крымского начались занятия в Высшей школе медицины на базе Белгородского государственного университета. Об этом сегодня, 19 сентября, в рамках традиционного утреннего обрашения в соцсетях рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- В мае этого года мы открыли и начали реализацию этого проекта, который, я уверен, позволит решить кадровую проблему в обеспечении наших медицинских учреждений здравоохранения Старого Оскола, Губкина, прилегающих районов, и уверен, что студенты, которые сейчас учатся, получают знания не только от преподавателей, но и самое главное – уже формируют практические навыки при работе со своими преподавателями, которые одновременно работают врачами в больнице.

Вячеслав Владимирович рассказал, что для занятий приобретается современное оборудование.

- Например, купили программное оборудование с виар-очками российского производителя, который позволяет в виртуальном мире осуществить прием пациентов. Что это дает? Это дает возможность остановить в любой момент процесс преподавателю, разобрать ошибки, значит, наши студенты будут очень хорошими врачами, мы на это надеемся, что их качественная работа будет помогать людям возвращать здоровье, а может быть, и жизнь.