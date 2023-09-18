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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 20:51

Система ПВО сбила три воздушные цели на подлете к Шебекино в Белгородской области

Повреждена линия электропередачи
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области сообщил о работе системы противовоздушной обороны в Шебекинском городском округе вечером 18 сентября. На подлете к городу сбиты три воздушные цели. Предварительно известно, что никто не пострадал

- Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий, - сообщил руководитель области в своем телеграм-канале.