Система ПВО сбила три воздушные цели на подлете к Шебекино в Белгородской области

Губернатор Белгородской области сообщил о работе системы противовоздушной обороны в Шебекинском городском округе вечером 18 сентября. На подлете к городу сбиты три воздушные цели. Предварительно известно, что никто не пострадал

- Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий, - сообщил руководитель области в своем телеграм-канале.