Белгородцы приняли работы по очистке еще одного водоема в регионе

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В рамках проекта губернатора «Наши реки» в Волоконовке закончили очистку руда Сазон. Решение о включении водоема в программу приняли местные жители на общественных слушаниях в 2022 году.

Как рассказали в пресс-службе правительства Белгородской области, работы по очистке и восстановлению водоема проводились плавающим земснарядом. Специалисты удалили иловые отложения при помощи насоса-фрезы, очистили береговую линию в районе пляжа от прибрежной и береговой растительности. Как только работы были завершены, прошла общественная приемка водоема.

Напомним, что всего в 2023 году в Белгородской области в рамках проекта «Наши реки» планируется очистить 51 водоем, 7 объектов из этого числа – переходящие с 2022 года.