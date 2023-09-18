Белгородский драмтеатр завоевал награды на двух фестивалях

Фото: страница Константина Курганского в соцсети.

Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С Щепкина завоевал несколько наград сразу на двух театральных фестивалях.

На фестивале «Театральное Прихоперье» в Балашове заслуженного артиста России Виталия Бгавина признали лучшим исполнителем мужской роли. Призом за лучшие костюмы на этом же фестивале наградили художника по костюмам Михаила Воробейчика.

А по итогам третьего межрегионального театрального фестиваля «Время театра», который проходил в Сызрани, театр Белгородской области завоевал Гран-при. Лучшим признан спектакль «Волки и овцы», показанный белгородцами.

Кроме того, дипломом «За лучшую мужскую роль» награжден заслуженный артист России Виталий Бгавин, исполнитель роли Лыняева. Обладателем диплома «За лучшую роль второго плана» стал Роман Рощин, исполнитель роли Горецкого.