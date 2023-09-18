Больше 100 ударов ВСУ пришлось по Белгородской области 17 сентября. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область больше 100 раз. Под обстрел противника попали 5 приграничных районов региона. Информацию об атаках за 17 сентября опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

Так, в Белгородском районе под обстрел ВСУ попали три населенных пункта: по селу Красный Хутор выпустили 6 снарядов, по селу Щетиновка — 29 снарядов, по селу Журавлевка — девять артснарядов и два неустановленных боеприпаса. Помимо этого, по Журавлевке с беспилотника сброшено одно взрывное и 2 осколочных боеприпаса. Над Майским система ПВО сбила БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий.

В селе Вериговка Валуйского округа зафиксировали 4 прилета, с дрона сброшено неизвестное взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.

Старый Хутор атаковали из РСЗО «Град». Зафиксировано 10 снарядов и 2 снаряда из ствольной артиллерии. Пострадавших нет. Повреждены магазин и 7 частных домов: выбиты окна, посечены фасады и заборы. В одном доме разрушен гараж, в другом было нарушено электроснабжение.

В Грайоовронском горокруге ВСУ выпустили 2 снаряда по окраине села Заречье-Первое, по 3 зафиксировано в Дроновке и Козинке. В последнем повреждены два частных дома: выбиты окна, посечены заборы и кровля.

Под обстрел ВСУ попало село Вязовое в Краснояружском районе – зафиксировано 4 прилета. Обошлось без последствий.

В Шебекинском округе над селом Середа противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. По Новой Таволжанке выпустили 12 снарядов, по Сурково — 4 снаряда, по два снаряда пришлись по поселку Красное и Шебекино. 13 прилетов насчитали по МАПП «Шебекино». Пострадавших нет. Разрушения зафиксировали в Шебекино на одном из промышленных предприятий: на отгрузочной площадке повреждены панели.