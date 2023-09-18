В Белгородской области открыли две мемориальные доски в память о погибших в зоне СВО

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района.

В Белгородской области открыли две мемориальные доски в память о погибших местных жителях – участниках специальной военной операции. Памятные мемориалы появились в Веселовском сельском поселении Красногвардейского района.

Гредякинская школа увековечила память об участнике СВО Игоре Широких. В память об Иване Жеребненко памятная табличка также размещена на здании Веселовской школы. Мужчины погибли в бою и награждены Орденом Мужества посмертно.

В пресс-службе администрации Красногвардейского района отметили, что подобные мероприятия служат связующей нитью между поколениями и позволяют гордиться своей историей, своим народом, культурой и героическими делами во славу России.