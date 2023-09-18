Белгородец украл из припаркованной машины сумку с деньгами и документами

Житель Белгорода обратился в полицию с заявлением о краже сумки из автомобиля. Полиция обнаружила в одной из соцсетей фото предполагаемого злоумышленника. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его.

По предварительным данным, житель Белгорода 1979 года рождения, проходя мимо автомобиля «Ауди», заметил на переднем сидении сумку. Он кирпичом разбил окно транспорта и похитил сумку, в которой находились 20 тысяч рублей, документы и наушники. Деньги злоумышленник успел потратить. Сумку и наушнику изъяла полиция.

На белгородца завели уголовное дело за кражу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.