Мэрия Белгорода на 77% выполнила объем восстановительных работ в Шебекино

Фото: @v_v_demidov.

На восстановительных работах в Шебекино Белгород курирует один из самых больших участков. На сегодняшний день объем работ выполнен на 77 процентов. О результатах на выездной планерке губернатору доложил глава администрации областного центра Валентин Демидов.

По отчету мэра Белгорода. На сегодняшний день уже выполнен ремонт кровли, остекление на лестничных клетках в 24 МКД. Восстановлены оконные системы, а также выполнен ремонт пострадавшей внутренней отделки более чем в 300 квартирах и ИЖС. Кроме того, из 15 социальных объектов 12 отремонтировано. В девяти многоэтажках восстановлены системы отопления. На сегодняшний день выполняется ремонт с утеплением фасадов в 7 многоквартирных домах.

- Радует, что многие семьи уже отпраздновали «второе новоселье» и положительно отзываются о работе строителей. Они действительно стараются и работают на совесть. И мы делаем все, что в наших силах, чтобы работа выполнялась организованно, качественно и в срок, - отметил Валентин Демидов.