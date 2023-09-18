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НовостиОбщество18 сентября 2023 9:55

В Бирюче Белгородской области благоустроили привокзальную площадь

О проведенных работах рассказал губернатор Гладков
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области продолжают завершать ремонтные и строительные работы на объектах, которые были поставлены в план на 2023 год. Одним из таких объектов стала привокзальная площадь в городе Бирюч Красногвардейского района. Благоустройство объекта уже завершили.

- В Бирюче завершилось благоустройство привокзальной площади. Асфальтовое покрытие, дорожки, освещение, скамейки, стоянки, парковки — все это уже сделано. Надеюсь, что жители и гости Бирюча уже по достоинству оценили эти изменения, - рассказал глава региона Вячеслав Гладков.