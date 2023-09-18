Белгородские власти проведут служебное расследование об освоении 1 млрд рублей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В ходе еженедельного оперативного совещания Белгородской области губернатор поручил провести служебное расследование на основании документов министерства финансов о готовности к очередной федеральной помощи. Из резервного фонда региону на восстановление пострадавшего от обстрелов жилья выделят еще 1 миллиард рублей. Подготовленные документы главу региона не устроили.

- Реестры, которые я увидел, подготовленные строителями и министерством ЖКХ, идут в противовес позиции губернатора и желания жителей. Никто за деньги и быстро работать не хочет, поэтому мы это удовольствие растянем на три месяца. Никого не интересует, как будут жить люди, какие поручения дает губернатор, - сказал Гладков.

Губернатор уточнил, что миллиард должен быть освоен в срок до 1 октября, даже если деньги поступят в регион 29 сентября.

Отметим, из выделенной государством суммы 300 миллионов рублей пойдет на строительство и 700 миллионов рублей – на ЖКХ.