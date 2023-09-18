В Белгородской области семьям участников СВО окажут адресную помощь

В ходе оперативного совещания правительства губернатор Белгородской области поручил чиновникам провести подомовой обход семей мобилизованных и оказать им адресную поддержку. До 1 ноября проверят, с каких условиях проживают родные военнослужащих, участвующих в СВО и окажут им необходимую помощь.

- Конечно, приобрести жилье или сделать капремонт мы не сможем, потому что это уже сильно большой объем работы. Но там, где потребуется мужская сила и профессиональное отношение к проблеме, там обязательно помощь должна быть оказана. Мне будет нужен еженедельный отчет, - поручил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона также поблагодарил глав муниципалитетов за оказание помощи семьям мобилизованных.