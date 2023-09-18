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НовостиПолитика18 сентября 2023 8:00

Два села в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ

В ближайшее время аварийные бригады приступят к ликвидации последствий
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 18 сентября, подверглось атаке приграничье Белгородской области. ВСУ обстреляли село Глотово Грайворонского городского округа. По предварительной информации, никто не пострадал. Из-за поврежденной ЛЭП без электричества пока остаются жители двух населенных пунктов.

- Под обстрел ВСУ попало село Глотово Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Глотово и Безымено. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий, - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.