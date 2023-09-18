В Белгороде вандалы подожгли конструкцию «Z»

В ночь на понедельник неизвестные подожгли конструкция «Z», которая установлена возле проспекта Ватутина. Момент преступления зафиксировали камеры наблюдения. Видеозапись передали в полицию. Правоохранители пытаются установить личности подозреваемых. Об этом рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

- Хочу отметить, что также камера зафиксировала машины, которые останавливались и пытались помочь. Благодарю всех и особенно того молодого человека, который сам начал тушить пожар огнетушителем, не дожидаясь прибытия спецслужб, - написал градоначальник в соцсети.

Демидов также отметил, конструкция практически не пострадала. Ее приведут в порядок в ближайшее время.