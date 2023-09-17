Под Белгородом сбили беспилотник 17 сентября 2023

Сегодня, 17 сентября, в Белгородском районе сработала наша система ПВО. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- Сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

По словам Вячеслава Владимировича, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 21 населенный пункт Белгородской области атаковали ВСУ 16 сентября. Тем временем, два дома в белгородском селе Козинке повреждены после атаки со стороны Украины.