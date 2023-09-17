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НовостиОбщество17 сентября 2023 15:41

В Белгородской агломерации на маршруте № 130А заработала система «вход/выход»

Изменения начали действовать с 17 сентября
Алексей СЕРГУНИН
Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Для оплаты проезда на пригородном маршруте № 130А «Ж/д вокзал – Северный-35 – ул. Воинской Славы» нужно будет прикладывать карту к валидатору при входе и выходе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. При первом прикладывании на экране появляется надпись: «Проезд разрешен» и резервируется платеж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута.

При валидации карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета. Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута. На сегодняшний день система работает на 37 пригородных маршрутах.