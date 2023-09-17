Белгородский «Салют» потерпел унизительное домашнее поражение

В битве аутсайдеров гости оказались на голову сильнее. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Сегодня, 17 сентября, на стадионе «Салют» наш одноименный клуб в рамках первенства России во второй лиге принимал «Форте» из Таганрога. Интрига сошла на нет уже к исходу девятой минуты, когда Колмаков и Володкин с интервалом в три минуты поочередно огорчили белгородцев. На исходе первого тайма Володкин оформил дубль, а окончательный счет гости установили на 90+2 минуте – цель поразил Лаврищев. Итог – 4:0 в пользу «Форте».

Теперь 23 сентября белгородцы сыграют в Курске с «Авангардом». Начало в 16:00. В турнирной таблице команды разделяет 12 очков. У наших парней десятое промежуточное место (пять баллов), у курян – третье (17). Лидирует «Новосибирск» (23).