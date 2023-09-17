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НовостиОбщество17 сентября 2023 12:06

Свыше 75% медсправок для белгородских школьников выписали в электронном виде

К виртуальной системе подключены все государственные медучреждения региона
Алексей СЕРГУНИН

В электронном виде доступны самые распространенные школьные медицинские справки - об освобождении от занятий и эпидокружении. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Врач передает данные из медицинской информационной системы напрямую учителю в ИС «Виртуальная школа», где пропуски по заболеванию отмечаются в «Листке здоровья». К системе подключены все государственные медучреждения региона.

Сервис не только упрощает работу с документами учителям, родителям и школьным медработникам, но и защищает от фальсификации. За последний год из 37 700 выданных справок почти 28 тысяч родители запросили в электронном виде. При этом в бумажных экземплярах больше нет необходимости.

- Проект показал свою эффективность и востребованность. Большая часть родителей стали получать справки именно таким образом, потому что это удобно, быстро, документ не потеряется и не испортится. А учителя и школьные медработники больше не тратят время на заполнение и передачу информации, - отметил министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков.