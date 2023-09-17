Два дома в белгородском селе Козинке повреждены после атаки со стороны Украины

Сегодня, 17 сентября, под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Повреждения получили два частных жилых дома - выбиты окна, посечены заборы.

По словам Вячеслава Владимировича, подрядные организации произведут необходимые замеры, чтобы максимально быстро приступить к восстановительным работам.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 21 населенный пункт Белгородской области атаковали ВСУ 16 сентября.