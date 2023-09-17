Дважды за утро под обстрел ВСУ попало белгородское село Старый Хутор

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах села Старый Хутор в Валуйском городском округе. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Осколками снарядов повреждены два частных дома.

- Сегодня дважды под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Пострадавших нет. После подворового обхода повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечен забор и нарушено электроснабжение одного из домов, а также разрушен гараж. На месте работают аварийные и оперативные службы, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.