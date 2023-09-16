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НовостиПолитика16 сентября 2023 16:29

ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село в Белгородской области

Повреждена водонапорная башня
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 16 сентября, атаке со стороны Украины подверглось село Долгое в Валуйском городском округе. Противник атаковал населенный пункт при помощи дрона-камикадзе. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет. Повреждение получила водонапорная башня. В ближайшее время аварийные службы приступят к восстановительным работам, - написал глава региона в телеграм-канале.