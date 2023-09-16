С 1 октября в Шебекино перейдут к работам на полностью разрушенных объектах. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков провел выездную планерку в Шебекино по восстановлению жилья вместе с главами муниципалитетов. Свой объем работ на объектах уже сдали Чернянский и Белгородский районы.

По информации глав региона, большая часть восстановительных работ в городе будет выполнена к 1 октября. Останутся работы только на полностью разрушенных объектах или тех объектах, где были повреждены несущие конструкции.

- Со следующей недели вводим поквартирную отчетность по принципу «план-факт», позволяющую усилить оценку ситуации в динамике. Необходимо наращивать темпы работы, не нанося ущерб качеству, - отметил губернатор.

Кроме того, параллельно уже идут строительные работы в Шебекино и Новой Таволжанке – здесь возводятся 49 частных жилых домов и два МКД. Гладков отметил хороший темп у строителей. Три дома уже будут сданы в середине октября. Еще на 20 отстроенных с нуля домах убудут установлены окна.