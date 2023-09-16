Жителям элитной многоэтажки в Белгороде горячую воду дадут не раньше 29 сентября. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Власти Белгорода озвучили сроки подачи горячего водоснабжения в многоэтажке на Свято-Троицком бульваре, купол которой пострадал от пожара в июне этого года. Заместитель мэра областного центра Александр Лоскутов рассказал, что купол полностью закончили ремонтировать 11 сентября.

Однако проблема с подачей горячей воды жильцам заключается в отсутствии газового клапана, необходимого для котельной. Деталь заказали у производителя в Саратове, но она придет не раньше 29 сентября.

- После монтажа газового оборудования горячая вода появится в кранах жильцов. Ключевой вопрос, помимо сроков, конечно вопрос финансирования. Как и договаривались на встрече с жителями, на основании решения собственников жилья на внеочередном собрании, порядка 8% будет финансироваться за счет средств капитального ремонта ТСЖ, а оставшаяся сумма – из других источников, - отметил Лоскутов.