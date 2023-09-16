За сутки ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области

Губернатор опубликовал статистику по атакам приграничных районов Белгородской области за 15 сентября. ВСУ обстреливали регион из артиллерии и минометов, атаковали при помощи БПЛА. Ни к одном населенном пункте пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе на Щетиновку с беспилотника сброшено 2 осколочных боеприпаса. В Разумном сбит квадрокоптер противника.

В Валуйском городском округе по селу Борки выпущено 11 артснарядов, по селам Долгое и Кукуевка – 1 и 2 артиллерийских снаряда соответственно.

В Краснояружском районе из артиллерии обстеляли село Теребрено – зафиксировано 4 прилета.

В Шебекинском городском округе в Новой Таволжанке с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства, один беспилотник противника сбит. По селу Терезовка и хутору Панков выпущено по 4 минометных снаряда.