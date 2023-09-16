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НовостиОбщество16 сентября 2023 9:25

Белгородский певец вошел в число победителей песенного конкурса Олега Газманова

Влад Забелин Выиграл в номинации «Лучший текст песни»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @belregion_ru

Фото: @belregion_ru

Автор и исполнитель из Белгородской области Влад Забелин вошел в число победителей первого национального конкурса патриотической песни «Родники». Руководитель проекта – народный артист России Олег Газманов.

Вчера, 15 сентября, в Ставрополе состоялся финальный гала-концерт конкурса. В номинации «Лучший текст песни» жюри отдало предпочтение белгородцу Владу Забелину и его песне «Письмо».

Уже сегодня в 20:00 объявят победителя народного голосования. Его имя назовут на Большом концерте национальной патриотической песни «Родники», который пройдет на Крепостной горе Ставрополя.

Поддержать белгородца можно на сайте конкурса.