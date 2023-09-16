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НовостиОбщество16 сентября 2023 8:59

На набережной «Берега» в Белгороде заканчивают сборку каркасов прогулочных террас

Позже строители приступят к укладке террасной доски
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @v_v_demidov.

Фото: @v_v_demidov.

В Белгороде продолжаются работы по благоустройству набережной на участке от КонПрока до центрального пляжа. Сейчас подрядчик завершает сборку каркасов прогулочных террас. После чего приступит к укладке террасной доски.

В общей сложности площадь конструкций составит 4913 кв. м. прогулочные дорожки будут обустроены вдоль набережной реки Везелки и тянутся от КонПрока до места слияния с рекой Северский Донец. Конфигурация меняется вместе с рельефом территории и подчеркивает красоту местности.

- Нашей основной задачей было гармонично вписать элементы благоустройства в природную среду, которая, без сомнений, уникальна. На реках цветут желтые кубышки, здесь много рыбы и даже черепахи. Также можно увидеть большую белую цаплю, - поделился мэр Белгорода Валентин Демидов.

На маршруте создаются многоярусные смотровые площадки, чтобы в живописных местах у людей была возможность задержаться и насладиться пейзажами.