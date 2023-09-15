382 тысячи доз вакцины от гриппа поступили в Белгородскую область

Прививочная кампания от самого распространённого сезонного заболевания стартовала в регионе. Всего в 2023 году планируется привить от гриппа более 60% населения Белгородской области.

В первую очередь пройти вакцинацию необходимо жителям области, входящим в группы риска, определенным национальным календарем профилактических прививок, а также гражданам, которые по роду своей деятельности имеют контакт с птицами и животными. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Первая партия вакцины в количестве 382 тысяч доз уже поступила в медицинские учреждения. Почти половина этой поставки – 165 тысяч доз – предназначена для вакцинации детей. Пройти иммунизацию против гриппа можно в медицинских организациях по месту прикрепления.