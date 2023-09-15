В Белгородской области прошел образовательный пикник

Завершился пикник встречей с белгородской командой КВН «Близкие».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Студенты старооскольских образовательных организаций выбирали площадки по своим интересам: хореография, медитация, экологическая, экономическая и проектная деятельность, актерское и живописное мастерство. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.
Различные практики дыхания, медитации и упражнений продемонстрировал тренер по йоге Михаил Семизаров. С актрисой старооскольского театра для детей и молодежи Мариной Федорищевой студенты встретились на занятии по теме «Игровая импровизация, как элемент актерского мастерства».
Завершился пикник встречей с белгородской командой КВН «Близкие», на которой студенты задавали самые разные вопросы - о творческом пути, внутреннем развитии, стимуле, секрете успеха.