В Белгородской области прошел образовательный пикник

Завершился пикник встречей с белгородской командой КВН «Близкие». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Студенты старооскольских образовательных организаций выбирали площадки по своим интересам: хореография, медитация, экологическая, экономическая и проектная деятельность, актерское и живописное мастерство. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Различные практики дыхания, медитации и упражнений продемонстрировал тренер по йоге Михаил Семизаров. С актрисой старооскольского театра для детей и молодежи Мариной Федорищевой студенты встретились на занятии по теме «Игровая импровизация, как элемент актерского мастерства».

Завершился пикник встречей с белгородской командой КВН «Близкие», на которой студенты задавали самые разные вопросы - о творческом пути, внутреннем развитии, стимуле, секрете успеха.