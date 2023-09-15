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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 11:38

В Белгородской области в столкновении двух легковушек пострадал мужчина

ДТП произошло в Корочанском районе
Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, сегодня, 15 сентября, около 11:00 в районе поворота на село Хохлово, водитель 1955 г.р. «ВАЗа 2110» не предоставил преимущество в движении «Ладе Приоре» под управлением водителя 1996 г.р. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

В итоге произошло столкновение, после чего «Жигули» перевернулись. В результате ДТП водитель «ВАЗа» пострадал. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, пять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Белгородском районе.