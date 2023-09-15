Белгородец сломал челюсть несовершеннолетнему

В отдел полиции № 1 УМВД России по Белгороду из медицинского учреждения поступило сообщение о 17-летнем юноше, обратившемся в больницу с переломом челюсти. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Оперативники установили личность подозреваемого в причинении телесных повреждений. Им оказался 18-летний местный житель.

По предварительным данным, парень заступился за приятеля, у которого произошел конфликт с подозреваемым. Это вызвало агрессию у 18-летнего белгородца. Злоумышленник ударил вмешавшегося в ссору юношу ногой в нижнюю челюсть. В соответствии с ч.1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.