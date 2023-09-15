В Белгородской области заменили 450 метров аварийного участка водопровода

После работ улучшилось качество и бесперебойность водоснабжения для жителей улицы Почтовой. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Специалисты ГУП «Белоблводоканал» заменили 450 метров аварийного участка водопровода в Ракитном. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. После работ улучшилось качество и бесперебойность водоснабжения для жителей улицы Почтовой.

Трубопровод был проложен еще в 70-х годах и к настоящему времени имел критический износ. Решение провести замену участка сети приняли из-за частых порывов и отключения воды у жителей поселка. Также в ходе работ установили 17 водораспределительных колодцев и произвели переврезку абонентов.